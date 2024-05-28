Пять номеров «Реала» освободятся вскоре после финала Лиги чемпионов

Тони Кроос - первый игрок, уход которого был подтвержден в «Реале» еще до финала Лиги чемпионов. Кроос стал первым, но не будет последним.

Вот номера футболок, которые могут освободиться в «Реале» в ближайшие несколько дней.

Номер «6»

Капитан «Мадрида» может покинуть команду по окончании сезона, но может и остаться.

Начо был верным слугой клуба и надежным центральным защитником. Если он в конечном итоге покинет «Мадрид», можно ожидать, что клуб подпишет нового защитника, а его шестой номер перейдет к кому-то другому.

Номер «8»

Кроос уходит после финала на «Уэмбли», оставив после себя легендарный номер. «Реал Мадрид» отдаст футболку Крооса только другой суперзвезде, которая этого заслуживает.

Винисиус, правда, уже намекнул, что приемником Тони станет Феде Вальверде.

Номер «14»

Хоселу произвел невероятное впечатление во время аренды в «Реале»: 17 голов и три результативные передачи — превосходная статистика для игрока со скамейки запасных.

Однако с появлением Мбаппе и Эндрика в команде Хоселу придется уйти с высоко поднятой головой.

Номер «19»

Дани Себальос не производит впечатления пока другие продолжают блистать. Время Себальоса в «Мадриде», возможно, подходит к концу.

Многие клубы Ла Лиги были бы готовы взять Себальоса, когда он покинет «Реал Мадрид».

Номер «25»

Уход Кепы после финала Лиги чемпионов – вопрос решенный. Вратарь приехал из «Челси», чтобы заменить травмированного Тибо Куртуа, но проиграл конкуренцию Лунину.

Кепа сказал, что хотел бы остаться в «Реале», но его выступления не соответствуют уровню клуба, поэтому ему позволят уйти.

Помимо вышеперечисленных номеров, вакантным остается и «9» - еще со времен прощания с Каримом Бензема.