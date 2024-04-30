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📸Великий Тони. Винисиус забил первый мяч «Мадрида», но весь эпизод создал Кроос

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Голевой пас на миллион.

Уже в начале первого полуфинального матча Лиги чемпионов «Мадрид» был близок к пропущенному мячу, но спас Андрей Лунин. Футболисты «королевского клуба» в начале игры отдали инициативу хозяевам, но забили первым.

Мяч случился во многом благодаря действиям Тони Крооса, который с годами абсолютно не теряет важное умение − видение поля и партнеров по команде. Немец заметил, что Винисиус Жуниор готов сделать рывок и шикарным пасом отрезал всех игроков «Баварии».

Кажется, что это был один из самых легких голов в карьере бразильца.

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