📸Великий Тони. Винисиус забил первый мяч «Мадрида», но весь эпизод создал Кроос

Голевой пас на миллион.

Уже в начале первого полуфинального матча Лиги чемпионов «Мадрид» был близок к пропущенному мячу, но спас Андрей Лунин . Футболисты «королевского клуба» в начале игры отдали инициативу хозяевам, но забили первым.

Мяч случился во многом благодаря действиям Тони Крооса, который с годами абсолютно не теряет важное умение − видение поля и партнеров по команде. Немец заметил, что Винисиус Жуниор готов сделать рывок и шикарным пасом отрезал всех игроков «Баварии».

Кажется, что это был один из самых легких голов в карьере бразильца.