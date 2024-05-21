«Спасибо за всё, Тони». Футболисты отреагировали на решение Крооса завершить карьеру🤍

Мы не хотели в это верить до последнего, но это произошло – Тони Кроос принял решение завершить карьеру в конце текущего сезона. 34-летний футболист повесит бутсы на гвоздь после чемпионата Европы в Германии, который состоится в июне.

Кроос объявил о своем решении в социальных сетях, подчеркнув, что всегда хотел завершить карьеру на пике формы. Тони попрощается с «Мадридом» после 10 лет в клубе.

Бывшие и нынешние одноклубники футболиста отреагировали на заявление, поблагодарив Тони за все, что было прожито вместе.

Криштиану Роналду : «Спасибо за всё, Тони! Какая честь делить с тобой поле. Всего наилучшего в будущем!».

Серхио Рамос: «Моему брату Антонио. Было удовольствием разделить столько особенных моментов и успехов с таким уникальным игроком и исключительным человеком. Ты всегда в моей команде, Антонио. Наслаждайся новой жизнью и воспоминаниями о прекрасной карьере, в которой тебе осталось еще несколько глав».

Винисиус: «Гений. Это самое подходящее слово, чтобы описать тебя, Тони. И все-равно ты заслуживаешь большего. Сегодня грустный день для меня и для всех мадридистов. Сегодня ужасный день для футбола – тяжело осознавать, что скоро тебя с нами не будет. Ты мог еще многое дать футболу, но я тебя понимаю.

Спасибо за каждый пас, за каждую подсказку и за то, что позволил мне многому научиться у тебя за эти годы. Мы тебя любим! Вперед, за 15-м кубком ЛЧ! Ты невероятный человек, Тони».

Лукас Васкес: «Как мне больно от этой новости. Одна из главных привилегий моей карьеры – это играть рядом с тобой. Сколько моментов мы провели вместе, как многого достигли. Ты легенда «Мадрида», друг. Я желаю тебе всего наилучшего. Вперед, в последний раз! Это честь для меня! Спасибо! Я буду очень скучать, друг мой!».

Дани Карвахаль: «Я не ожидал, что придется написать прощальное письмо так скоро, но я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы показать, как сильно я ценю тебя и насколько ты невероятен как на поле, так и за его пределами.

Тебя все очень любят, ты настоящий джентльмен во всех смыслах этого слова. Для меня было честью разделить с тобой столько моментов.

Я всегда буду помнить и гордиться тем, что мне повезло играть с Тони Кроосом, однажды я расскажу своим детям обо всем, чего мы достигли на поле. Спасибо за то, что ты дал команде, за то, что постоянно вдохновлял всех нас. Но история не заканчивается, впереди у нас еще есть возможность устроить для тебя лучшие проводы…вперед за 15-м кубком!».

Тибо Куртуа: «Футбол дает привилегии, быть твоим одноклубником, учиться у тебя, делить с тобой невероятные моменты – это привилегии для меня. Впереди нас ждет самое лучше! Спасибо, легенда».

Антонио Рюдигер: «Счастливой пенсии одному из лучших футболистов, с которым мне довелось играть – тебя точно будет не хватать! Но у нас впереди два больших испытания – вперед!».