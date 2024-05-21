Глубина состава «Реала» в центре поля в следующем сезоне – у Анчелотти будет 6 игроков
Хотя текущий сезон для «Реала» еще не окончен, глубина состава в полузащите на следующий год уже формируется.
Поскольку подписания новых игроков летом в эту зону не запланировано, Тони Кроос объявил о завершении карьеры, а Дани Себальос, вероятно, уйдет, ожидается, что в следующем сезоне у Карло Анчелотти будет шесть игроков на выбор.
Давайте посмотрим:
Как вы думаете, этого достаточно, чтобы «сливочные» поборолись за трофеи в следующем сезоне?