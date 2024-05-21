Французский клуб хочет пригласить Давиде Анчелотти на пост главного тренера

Давиде Анчелотти может покинуть «Реал Мадрид» этим летом. Во всяком случае такая информация у французского издания l'Equipe, которое сообщает, что помощник главного тренера Королевского клуба заинтересовал «Реймс» - французы видят в нем одного из кандидатов, чтобы возглавить команду в следующем сезоне.

«Реймс» остался без тренера, расставшись с Уиллом Стиллом 2 мая. Французский клуб активно ищет нового тренера и на этой неделе сократил список до 6-7 потенциальных кандидатов. Среди них и Давиде Анчелотти. Ранее предполагалось, что итальянец продолжит работать со своим отцом в «Мадриде» до 2026 года, но, возможно, он уже готов уйти в самостоятельное плаванье.