📸Сейв дня? «Мадрид» мог пропустить уже на первой минуте, но клуб спас Лунин

Украинец хочет остаться первым номером.

Первый полуфинал Лиги чемпионов между «Баварией» и «Мадридом» мог неудачно начаться для гостей, если бы не Андрей Лунин.

Табло показывало всего полминуты от начала матча, когда мюнхенцы организовали мощную атаку. Сперва Джамал Мусиала отдал пас на Харри Кейна, который в касание сыграл на Лероя Сане.

Немец ворвался в штрафную и, казалось бы, гол неминуем. Так бы, возможно, и случилось, если бы на воротах «Мадрида» был не Лунин.

Вратарь присел, сгруппировался и в нужный момент выбросил левую ногу.