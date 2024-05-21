Фото дня🔥 Модрич и Кроос все-таки остаются в «Реале» - вот как они будут выглядеть в 2050 году
Лука и Тони, скорее всего, останутся в «Реале».
По информации Marca, президент «Реала» Флорентино Перес за последние часы провел встречи с Модричем и Кроосом. С хорватским полузащитником мадридцы уже достигли принципиальной договоренности о продлении контракта. Он принял свою новую роль в команде – Лука в текущем сезоне реже появляется в стартовом составе.
Что касается Крооса, то с ним клуб еще не достиг договоренности. Но немец тоже близок к тому, чтобы продлить соглашение на один сезон.
Болельщики в соцсетях завирусили шутку о том, что в 2050 году Модрич и Кроос смогут Лигу чемпионов в 30-й раз.
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