«Будьте осторожны»: Анчелотти посылает предупреждение на фоне спада формы Беллингема

«Сейчас Беллингем забивает меньше голов – и его результативность многих стала волновать. Теперь он выполняет свою работу в полузащите. Он не стал играть хуже и снова будет забивать», – заявил Карло Анчелотти СМИ.

«Когда такие игроки, как Беллингем, Холанд, Мбаппе, «не в форме», будьте осторожны. Соперникам следует остерегаться», — добавил он.

Конечно, такие топовые футболисты могут восстановить свою лучшую форму в любой момент, так что это предупреждение от Карло.

Джуд Беллингем, возможно, был одним из худших в матче против «Манчестер Сити». Он недостаточно хорошо владел мячом и упустил несколько неплохих шансов забить.