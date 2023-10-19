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«Мадрид» нашел еще одного кандидата на роль сменщика Анчелотти. Этот тренер отлично знаком с «Реалом»

Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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Вероятно, следующий сезон «королевский клуб» начнет без Анчелотти. Президент Бразильской конфедерации футбола заявил, что итальянский специалист возглавит сборную Бразилии после Кубка Америки-2024.

Контракт пока не подписан, но между сторонами достигнута устная договоренность. Сам Карло предпочитает открыто не комментировать смену работы: «Это всего лишь слухи. Сейчас я очень счастлив в «Реале».

Как пишет Mundo Deportivo, руководство «Мадрида» уже присмотрело кандидата на роль сменщика Анчелотти. Речь идет о Моуринью.

Особенный стал лишь одним из претендентов на должность главного тренера «королевского клуба». По данным Mundo Deportivo, «Реал» обратил внимание на Жозе после того, как стало известно, что португалец не останется в «Роме».

Журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что римляне не станут продлевать с Моуринью контракт, который истекает уже этим летом.

Жозе провел три года в качестве главного тренера «сливочных» – с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца «Мадрид» стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что «королевский клуб» рассматривает кандидатуры Рауля, Алонсо, Арбелоа и даже Зидана. Главным фаворитом на роль тренера «Реала» издание As называет Хаби. Испанец сейчас успешно работает с «Байером», возглавляющим Бундеслигу после семи туров чемпионата.

Контракт Алонсо с «фармацевтами» рассчитан до 2026 года. Как пишет Bild, у Алонсо есть договоренность с руководством «Байера» о том, что следующим летом он может уйти в «Баварию», «Мадрид» или «Ливерпуль», если эти клубы будут заинтересованы в его услугах.

Как смотрите на гипотетическое возвращение Моуринью в «Реал»?

7 комментариев

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filbratuha@yandex.ru
Ну зачем пишут эту чушь? Видимо зашаталось кресло в Риме, теперь готовят почву для новых работодателей. Типа Жозе даже Реалу интересен, ну возьмите его пожалуйста себе в Фенербахче (условно).
+7
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Deze Deze
Как смотрите на гипотетическое возвращение Моуринью в «Реал»?
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Очень плохо. Даже несмотря на то, что именно при Моуриньо "Реал" был самым в сильным в наблюдаемой мною истории (т.е. с конца 90-х). Потому что, во-первых, сам Моуриньо сильно ухудшился с тех времён, во-вторых, текущий состав и, главное, выстраиваемая Анчелотти конфигурация игры команды - это прям максимально не для него.
+4
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+4
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Ruslan3132
Вряд ли, скорее всего Капелло вернется )
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V S
Ни в коем случае нет, только Зинедин Зидан.!!!. VS.
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corazón blanco
При нем Мадрид образца 2011/2012 года - это сильнейший Мадрид в ХХI веке. 100 очков, 121 гол забили в чемпионате и только оступились на Баварии. Вернул Мадрид на вершину и заложил фундамент будущих побед и успехов клуба. Закончилась его история не очень хорошо, но болельщики Мадрида всегда ему будут благодарны. Тем не менее возвращение Жозе считают абсолютно не уместным. Жозе уже к сожалению не тот, да и пора двигаться дальше и хочется увидеть новых лиц у руля Мадрида, которые полны идей и энергии. Надеюсь, что Хаби Алонсо отлично проведет этот сезон и в конечном итоге откажется в Мадриде.
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Маулен Габбасов
А что не так? Вспомните Анчелотти? Его уволили из Наполи. В Реал он перешёл из Эвертона. И все считали, что он сдулся! Жозе может показать себя в Реале в лучших традициях!
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Эльдар Сулейманов
только не этот
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