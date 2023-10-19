«Мадрид» нашел еще одного кандидата на роль сменщика Анчелотти. Этот тренер отлично знаком с «Реалом»
Вероятно, следующий сезон «королевский клуб» начнет без Анчелотти. Президент Бразильской конфедерации футбола заявил, что итальянский специалист возглавит сборную Бразилии после Кубка Америки-2024.
Контракт пока не подписан, но между сторонами достигнута устная договоренность. Сам Карло предпочитает открыто не комментировать смену работы: «Это всего лишь слухи. Сейчас я очень счастлив в «Реале».
Как пишет Mundo Deportivo, руководство «Мадрида» уже присмотрело кандидата на роль сменщика Анчелотти. Речь идет о Моуринью.
Особенный стал лишь одним из претендентов на должность главного тренера «королевского клуба». По данным Mundo Deportivo, «Реал» обратил внимание на Жозе после того, как стало известно, что португалец не останется в «Роме».
Журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что римляне не станут продлевать с Моуринью контракт, который истекает уже этим летом.
Жозе провел три года в качестве главного тренера «сливочных» – с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца «Мадрид» стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Ранее сообщалось, что «королевский клуб» рассматривает кандидатуры Рауля, Алонсо, Арбелоа и даже Зидана. Главным фаворитом на роль тренера «Реала» издание As называет Хаби. Испанец сейчас успешно работает с «Байером», возглавляющим Бундеслигу после семи туров чемпионата.
Контракт Алонсо с «фармацевтами» рассчитан до 2026 года. Как пишет Bild, у Алонсо есть договоренность с руководством «Байера» о том, что следующим летом он может уйти в «Баварию», «Мадрид» или «Ливерпуль», если эти клубы будут заинтересованы в его услугах.
Как смотрите на гипотетическое возвращение Моуринью в «Реал»?
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Очень плохо. Даже несмотря на то, что именно при Моуриньо "Реал" был самым в сильным в наблюдаемой мною истории (т.е. с конца 90-х). Потому что, во-первых, сам Моуриньо сильно ухудшился с тех времён, во-вторых, текущий состав и, главное, выстраиваемая Анчелотти конфигурация игры команды - это прям максимально не для него.