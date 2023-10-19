«Мадрид» нашел еще одного кандидата на роль сменщика Анчелотти. Этот тренер отлично знаком с «Реалом»

Вероятно, следующий сезон «королевский клуб» начнет без Анчелотти. Президент Бразильской конфедерации футбола заявил, что итальянский специалист возглавит сборную Бразилии после Кубка Америки-2024.

Контракт пока не подписан, но между сторонами достигнута устная договоренность. Сам Карло предпочитает открыто не комментировать смену работы: «Это всего лишь слухи. Сейчас я очень счастлив в «Реале».

Как пишет Mundo Deportivo, руководство «Мадрида» уже присмотрело кандидата на роль сменщика Анчелотти. Речь идет о Моуринью.

Особенный стал лишь одним из претендентов на должность главного тренера «королевского клуба». По данным Mundo Deportivo, «Реал» обратил внимание на Жозе после того, как стало известно, что португалец не останется в «Роме».

Журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что римляне не станут продлевать с Моуринью контракт, который истекает уже этим летом.

Жозе провел три года в качестве главного тренера «сливочных» – с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца «Мадрид» стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что «королевский клуб» рассматривает кандидатуры Рауля, Алонсо, Арбелоа и даже Зидана. Главным фаворитом на роль тренера «Реала» издание As называет Хаби. Испанец сейчас успешно работает с «Байером», возглавляющим Бундеслигу после семи туров чемпионата.

Контракт Алонсо с «фармацевтами» рассчитан до 2026 года. Как пишет Bild, у Алонсо есть договоренность с руководством «Байера» о том, что следующим летом он может уйти в «Баварию», «Мадрид» или «Ливерпуль», если эти клубы будут заинтересованы в его услугах.

Как смотрите на гипотетическое возвращение Моуринью в «Реал»?