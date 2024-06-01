«Я умолял его остаться, это его раздражало. Надеюсь, они не обвинят меня». Беллингем – о Кроосе, «ЗМ» и финале ЛЧ

«Я весь год умолял Тони Крооса остаться», – сказал Джуд Беллингем в интервью Real Madrid TV.

«Думаю, это раздражало его до такой степени, что он хотел уйти. Надеюсь, они не будут винить меня за это», – с улыбкой сказал Беллингем.

Вряд ли кто-то обвинит Джуда во внезапном уходе Крооса. Немецкая легенда заявил, что долго думал, прежде чем принять решение.

Джут также добавил, что сфокусирован на своем первом финале Лиги чемпионов:

«Тони тоже заслуживает «Золотого мяча», но я и вся команда нацелены на победу в Лиге чемпионов. За свою карьеру я выиграл не так много трофеев, поэтому я просто надеюсь выиграть свою первую Лигу чемпионов и не думаю ни о чем другом».