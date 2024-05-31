«Это должно быть нашим менталитетом». Мысли Модрича перед финалом Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» провел пресс-конференцию перед финалом Лиги чемпионов. На вопросы отвечали Карло Анчелотти, Начо и Лука Модрич. Вот главные комментарии хорвата.

💭: «Все считают нас безусловными фаворитами, но мы так не думаем. Финал – это 50 на 50. Мы предпочитаем вести в счете, но показали, что боремся до конца».

💭: «Мы всегда находим способы отыграться. Это должно быть нашим менталитетом».

💭: «Сравняться с рекордом Пако Хенто? Было невообразимым думать, что мы сможем достичь этого момента. Иметь шесть трофеев ЛЧ было бы впечатляющим достижением».