«Из-за тебя мы не в отпуске». Анчелотти забавно подколол одного из игроков «Мадрида»

Мадридский «Реал» готовится к очередному финалу Лиги чемпионов, который 1 июня пройдет на английском «Уэмбли». Соперником «сливочных» станет дортмундская «Боруссия».

В преддверие игры Карло Анчелотти выполнял медийные обязательства перед прессой и на один из вопросов журналистов рассказал о том, как пошутил с одним из форвардов «Мадрида»: «Я сказал Хоселу, что это его вина, что мы сейчас не в отпуске».

Дубль испанца в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1) вывел «сливочных» в финал. Хоселу вышел на поле на 81-й минуте, а забил на 88-й и 90+1-й.