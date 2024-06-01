Новости команд и возможные составы «Реала» и «Боруссии» на финал ЛЧ
Мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» завершили первые тренировки на стадионе «Уэмбли» в преддверии субботнего финала Лиги чемпионов.
Новости команд.
«Реал» Мадрид
Андрей Лунин не тренировался с командой в пятницу, что подтвердил Карло Анчелотти. Голкипер был отстранен от занятий и присоединится к команде в субботу утром, сказал Анчелотти.
Тем временем Орельен Тчуамени был замечен на индивидуальной тренировке. Француз близок к возвращению в состав.
Давид Алаба остается вне игры.
Утвержден состав «Реала» на финал Лиги чемпионов из 25 человек
«Боруссия» Дортмунд
Защитник Рами Бенсебайни – единственный неприехавший на игру игрок «Дортмунда» (из-за травмы), участие нападающего Себастьена Аллера под большим вопросом.
Вероятные составы
Вероятный состав «Реала»: Куртуа; Менди, Рюдигер, Начо, Карвахаль; Камавинга, Кроос, Вальверде, Беллингем; Винисиус, Родриго.
Вероятный состав «Дортмунда»: Кобель; Матсен, Шлоттерберк, Хуммельс, Райерсон; Сабитцер, Кан; Адееми, Брандт, Санчо; Фюллькруг.