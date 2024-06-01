Новости команд и возможные составы «Реала» и «Боруссии» на финал ЛЧ

Мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» завершили первые тренировки на стадионе «Уэмбли» в преддверии субботнего финала Лиги чемпионов.

Новости команд.

«Реал» Мадрид

Андрей Лунин не тренировался с командой в пятницу, что подтвердил Карло Анчелотти. Голкипер был отстранен от занятий и присоединится к команде в субботу утром, сказал Анчелотти.

Тем временем Орельен Тчуамени был замечен на индивидуальной тренировке. Француз близок к возвращению в состав.

Давид Алаба остается вне игры.

Утвержден состав «Реала» на финал Лиги чемпионов из 25 человек

«Боруссия» Дортмунд

Защитник Рами Бенсебайни – единственный неприехавший на игру игрок «Дортмунда» (из-за травмы), участие нападающего Себастьена Аллера под большим вопросом.

Вероятные составы

Вероятный состав «Реала»: Куртуа; Менди, Рюдигер, Начо, Карвахаль; Камавинга, Кроос, Вальверде, Беллингем; Винисиус, Родриго.

Вероятный состав «Дортмунда»: Кобель; Матсен, Шлоттерберк, Хуммельс, Райерсон; Сабитцер, Кан; Адееми, Брандт, Санчо; Фюллькруг.