🎥«Никогда этого не слышал». Флорентино Перес пошутил в ответ на просьбу фаната о Килиане Мбаппе

Звезда «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе остается мечтой для большинства болельщиков «Реала». Один из них недавно встретился с президентом клуба Флорентино Пересом и лично попросил подписать нападающего.

Перес был в хорошем настроении и шутливо ответил: «Никогда раньше этого не слышал».

Видео сразу же завирусилось в сети.

Президент «Реала» ранее говорил о звезде «ПСЖ». Он был недоволен тем, что нападающий подписал новый контракт с французским клубом во время летнего трансферного окна 2022 года.

«Мечтой Мбаппе было играть за «Реал Мадрид». Мы хотели подписать его в августе прошлого года, и они не позволили ему уйти. Он продолжал говорить, что хочет играть в «Мадриде», но ситуация не изменилась. Это не тот Мбаппе, которого я хотел привести. Видимо, поменялась его мечта. На него оказывают давление, и он уже другой футболист», – говорил Флорентино на El Chiringuito TV.

«В «Мадриде» нет никого выше клуба. Мбаппе – великий игрок, но это коллективный вид спорта, и у нас есть ценности и принципы, которые мы не можем изменить. Где тот Мбаппе, который хотел играть у нас? Если это он, то я предпочитаю, чтобы он остался в «ПСЖ». Мне нужен тот, кто мечтает быть игроком «Мадрида». Этот Мбаппе не мой Мбаппе».

Сообщается, что «Реал Мадрид» по-прежнему заинтересован в Килиане Мбаппе, действующий контракт нападающего с «ПСЖ» в этом сезоне истекает.