«Реал» готовит «историческую» презентацию Мбаппе. Объявят в понедельник, но представят после Евро

Мадридский «Реал» планирует провести историческую церемонию представления Килиана Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу».

Более 80 000 болельщиков пришли поприветствовать Криштиану Роналду, когда «Реал» представлял его в 2009 году. Церемония Мбаппе может приблизиться к этому показателю или даже сравняться с ним.

Авторитетные L'Equipe, Marca и Le Parisian утверждают, что Мбаппе будет объявлен игроком «Реала» в понедельник, 3 июня – примерно через 72 часа.

Ожидается, что «Реал» объявит о нападающем простым «Официальным сообщением» на сайте и в социальных сетях.

Церемония представления Мбаппе состоится только после того, как Франция завершит участие на Евро.

У «ПСЖ» еще действует контракт с Мбаппе до конца июня, но французский клуб, как сообщается, дал ему добро на объявление о своем новом клубе.