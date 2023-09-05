8 комментариев

Тейлор Свифт помогает Джуду Беллингему в борьбе за награду Golden Boy
Певица Тейлор Свифт неожиданно может повлиять на борьбу за награду Golden Boy.
Как вы, возможно, уже знаете, Джуд Беллингем является одним из главных претендентов на награду лучшему молодому игроку, как и защитник «Барселоны» Алехандро Бальде.
Победитель определяется путем голосования фанатов на сайте TuttoSport.
Бальде лидировал в голосовании, но внезапно его старое замечание о поп-звезде всплыло в Твиттере.
«Нравится ли мне Тейлор Свифт? Нет, я не люблю ее музыку».
В ответ огромная армия поклонников певицы, которые называют себя Swifties, быстро запустили кампанию в социальных сетях в поддержку Беллингема.
Вчера на момент 17.00 у английского игрока было всего 30% голосов, но к полуночи его поддержка выросла до впечатляющих 89%, что значительно приближает его к заветной награде.
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Джуд Беллингем отлично начал сезон в мадридском «Реале», забив пять голов в своих первых четырех играх за клуб.
Полузащитник готовится к международному перерыву в статусе лучшего игрока Ла Лиги в августе. Он по праву может быть назван лучшим игроком Европы среди юношей до 21 года.
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