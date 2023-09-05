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Тейлор Свифт помогает Джуду Беллингему в борьбе за награду Golden Boy

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Певица Тейлор Свифт неожиданно может повлиять на борьбу за награду Golden Boy.

Как вы, возможно, уже знаете, Джуд Беллингем является одним из главных претендентов на награду лучшему молодому игроку, как и защитник «Барселоны» Алехандро Бальде.

Победитель определяется путем голосования фанатов на сайте TuttoSport.

Бальде лидировал в голосовании, но внезапно его старое замечание о поп-звезде всплыло в Твиттере.

«Нравится ли мне Тейлор Свифт? Нет, я не люблю ее музыку».

В ответ огромная армия поклонников певицы, которые называют себя Swifties, быстро запустили кампанию в социальных сетях в поддержку Беллингема.

Вчера на момент 17.00 у английского игрока было всего 30% голосов, но к полуночи его поддержка выросла до впечатляющих 89%, что значительно приближает его к заветной награде.

Смотрите сами:

Джуд Беллингем отлично начал сезон в мадридском «Реале», забив пять голов в своих первых четырех играх за клуб.

Полузащитник готовится к международному перерыву в статусе лучшего игрока Ла Лиги в августе. Он по праву может быть назван лучшим игроком Европы среди юношей до 21 года.

8 комментариев

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Сан Икер
Не уловил - а как Бальде оказался в голосовании ? Его худо бедно знают фанаты Примеры ну и скауты. О брите говорят дальше пределов Испании и Германии.
+8
-1
+7
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сергей щенников
Ответ Сан Икер
Не уловил - а как Бальде оказался в голосовании ? Его худо бедно знают фанаты Примеры ну и скауты. О брите говорят дальше пределов Испании и Германии.
Его туда включили чтобы Барселона не плакала, а то она и тут найдет что против нее весь мир настроен)
+3
-1
+2
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Артём Поддубный
Ахах, как вообще можно сравнивать Джуда Беллингема и Бальде? Кто-то вообще знает этого выходца из Барселоны?
+1
0
+1
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Данила Скроботов
Не уловил - а как Бальде оказался в голосовании ? Его худо бедно знают фанаты Примеры ну и скауты. О брите говорят дальше пределов Испании и Германии.
+1
0
+1
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Сан Икер
Не уловил - а как Бальде оказался в голосовании ? Его худо бедно знают фанаты Примеры ну и скауты. О брите говорят дальше пределов Испании и Германии.
0
0
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Sergy Grand
возможно это оказывает немного влияния на голосование. Но хейтеры не обращают внимание на то как он играл в последный месяц и как весь мир восхищается им.
0
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