Певица Тейлор Свифт неожиданно может повлиять на борьбу за награду Golden Boy.

Как вы, возможно, уже знаете, Джуд Беллингем является одним из главных претендентов на награду лучшему молодому игроку, как и защитник «Барселоны» Алехандро Бальде.

Победитель определяется путем голосования фанатов на сайте TuttoSport.

Бальде лидировал в голосовании, но внезапно его старое замечание о поп-звезде всплыло в Твиттере.

«Нравится ли мне Тейлор Свифт? Нет, я не люблю ее музыку».

В ответ огромная армия поклонников певицы, которые называют себя Swifties, быстро запустили кампанию в социальных сетях в поддержку Беллингема.

Вчера на момент 17.00 у английского игрока было всего 30% голосов, но к полуночи его поддержка выросла до впечатляющих 89%, что значительно приближает его к заветной награде.

Смотрите сами:

Джуд Беллингем отлично начал сезон в мадридском «Реале», забив пять голов в своих первых четырех играх за клуб.

Полузащитник готовится к международному перерыву в статусе лучшего игрока Ла Лиги в августе. Он по праву может быть назван лучшим игроком Европы среди юношей до 21 года.