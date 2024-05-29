Лунин не поедет на финал ЛЧ вместе с командой. В клубе боятся, что он может заразить остальных игроков

В последние несколько недель болельщики «Мадрида» и испанские СМИ активно обсуждали, кто должен занять место в воротах во время финала Лиги чемпионов. Карло Анчелотти пытался обойти эту тему стороной, не давая точного ответа.

Со стороны казалось, что итальянец уже определился с тем, кто начнет матч с первых минут. Тибо Куртуа вернулся в строй и провел несколько матчей в Ла Лиге.

Сегодня стало известно, что Андрей Лунин, который подменял бельгийца, заболел. Причем все настолько серьезно, что он не отправится вместе с командой на финал Лиги чемпионов. Получается, что теперь вариантов у Анчелотти нет, кроме как сделать ставку на Тибо Куртуа.

Вот что написал журналист COPE Мигель Анхель Диас про то, что случилось с украинцем.

«Лунин болеет гриппом B и, скорее всего, завтра он не сможет поехать с командой в Лондон, чтобы никого не заразить. Позже будет предпринята попытка дать ему возможность присоединиться ко всем».

Это означает, что Лунин, скорее все, не попадет в заявку, но сможет наблюдать за игрой с трибун. Если его состояние позволит это сделать, конечно.