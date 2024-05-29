Слова Родриго заставили поволноваться болельщиков «Мадрида». Игроку пришлось объясняться

За несколько дней до финала Лиги чемпионов вингер «Мадрида» Родриго дал интервью DAZN и его слова вызвали переполох в стане клуба.

Футболиста спросили о том, планирует ли он остаться в «Мадриде» навсегда. Бразилец увидел в этом философский подтекст и ответил так: «Да. Ну... все может случиться. У меня есть контракт, но я не знаю. Годы, которые я провел здесь, были для меня приятными. Я всегда говорил, что хочу быть в этом клубе, но посмотрим».

Эти слова болельщики и некоторые работники клуба восприняла как явный сигнал о том, что Родриго хочет уйти. Игроку пришлось давать поясняющий комментарий, который опровергал все эти слухи.

«Некоторые мои слова были вырваны из контекста. Я очень счастлив в «Реале», это мечта − быть здесь, и я вовсе не планирую уходить. Теперь давайте сосредоточимся на 15-й победе в Лиге чемпионов».

По данным Marca, «Мадрид» сильно ценит Родриго и считает его игроком «не для трансфера». Однако вряд ли «сливочные» будут держаться за него, если вингер изъявит желание уйти. В конце концов, клуб превыше любого футболиста.

Есть некоторые слухи о том, что интерес к бразильцу проявляет «Ливерпуль». Однако клуб АПЛ никаких конкретных действий не проявляет.