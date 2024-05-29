Инсайд от Романо: Анчелотти завершит карьеру в «Реале» - итальянец больше не будет работать тренером ни в клубах, ни в сборных

Имеет право.

Прямую цитату Анчелотти опубликовал у себя в твиттере один из самых авторитетных инсайдеров мира Фабрицио Романо. «Я уйду на пенсию тренером мадридского «Реала». Моя карьера тренера закончится в Мадриде».

64-летний специалист работает в «Мадриде» с 2021 года. Прошлым летом ходили активные слухи о том, что Анчелотти после «Реала» возглавит сборную Бразилии. Его контракт с Мадридом рассчитан до лета 2026-го. В интервью La Repubblica итальянец заявил следующее.

«Футбол - это сложно и просто. Но простого больше. Для него просто нужна страсть, не нужно усложнять его навязчивыми идеями. Навязчивые идеи – это болезнь. К счастью, у меня их нет. Страсти у меня по-прежнему много. Я завершу карьеру в «Реале», но сначала хочу выиграть еще одну Лигу чемпионов»

1 июня «Мадрид» сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов.