📸 Счастливая дочь и злой сын. Кроос рассказал о реакции детей на его уход из футбола

Тони Кроос провел последний матч на «Сантьяго Бернабеу». После победы над «Бетисом» на арене «сливочных» состоялась скромная, как и хотел немец, церемония прощания полузащитника с клубом. Рядом с Тони в памятный вечер были его родные.

Когда Кроос в последний раз уходил на замену под аплодисменты «Бернабеу», его дети не могли сдержать слез.

Первым делом Тони утешил дочь.

Девочка в слезах бросилась на руки отцу, в этот момент обычно сдержанный немец заплакал.

Затем Кроос взял на руки младшего сына.

Старшего поддерживала мама, а дочку Тони успокаивал уже Тчуамени.

Вскоре вся семья собралась вокруг Тони. Никто уже и не пытался сдерживать эмоции.

Тони признался, что слезы детей стали самым мощным переживанием того вечера: «Я эмоционально силен, но реакция моих детей уничтожила меня».

Оказывается, Кроос не ожидал такую реакцию от своих детей. Особенно от дочки, которая вообще-то радовалась тому, что папа выходит на пенсию:

«Я был удивлен, когда увидел, что моя дочь плачет в субботу [после игры с «Бетисом»], потому что она была самой счастливой, когда я сказал семье, что собираюсь завершить карьеру!

А мой сын... Скажу честно, у нас в доме началась настоящая «война», потому что он очень сильно не хотел, чтобы я уходил из футбола».

Как же трогательно.