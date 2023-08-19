Кейн заявил о себе в немецкой Бундеслиге, забив гол и отдав голевую передачу за мюнхенскую «Баварию» в своей первой игре.

Болельщик «Реала» сожалеет о том, что Кейн не переехал в Мадрид.

«Кейн с голом и результативной передачей в своем дебютном матче в Бундеслиге, это должны были быть мы, чувак, если бы мы не были одержимы Килианом Мбаппе», — пишет он.

«Мадрид» отказался подписывать нападающего после того, как 33-летний Хоселу был взят в аренду у «Эспаньола», потому что они экономили свой бюджет на Мбаппе.

Однако, как сообщают несколько источников, нет никаких доказательств того, что Мбаппе перейдет в «Реал», поскольку он останется в «ПСЖ» в этом сезоне.