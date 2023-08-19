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Фанат «Реала» огорчен переходом Кейна в «Баварию». Он винит клуб одержимостью к Мбаппе

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Харри Кейн Харри Кейн
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Кейн заявил о себе в немецкой Бундеслиге, забив гол и отдав голевую передачу за мюнхенскую «Баварию» в своей первой игре.

Болельщик «Реала» сожалеет о том, что Кейн не переехал в Мадрид.

«Кейн с голом и результативной передачей в своем дебютном матче в Бундеслиге, это должны были быть мы, чувак, если бы мы не были одержимы Килианом Мбаппе», — пишет он.

«Мадрид» отказался подписывать нападающего после того, как 33-летний Хоселу был взят в аренду у «Эспаньола», потому что они экономили свой бюджет на Мбаппе.

Однако, как сообщают несколько источников, нет никаких доказательств того, что Мбаппе перейдет в «Реал», поскольку он останется в «ПСЖ» в этом сезоне.

 

1 комментарий

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ZA.RMA
Очень жаль, что Перес не смог договориться и купить Кейна..такой игрок Мадриду был нужен.
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+2
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