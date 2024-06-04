«Если «Реал» будет платить 75% его зарплаты...» Моуринью не против возвращения Гюлера в «Фенербахче»

Жозе Моуринью неожиданно возглавил «Фенербахче».

На пресс-конференции, посвященной этому событию, португальца спросили о возможности возвращения в клуб Арды Гюлера.

Турецкий плеймейкер выступал за «Фенер», прежде чем переехал на «Бернабеу» прошлым летом. Юноша провел 10 матчей в Ла Лиге, суммарно забив шесть голов.

Моуринью заявил: «Если он хочет прийти... Но, честно говоря, когда вы находитесь в «Реале», выигрываете Лигу чемпионов, играете против чемпионов мира.... И вы молоды... Не думаю, что вам стоит возвращаться.

Но если он любит клуб, в котором вырос, и хочет приехать. В качестве бесплатного трансфера, и если «Реал Мадрид» будет платить ему 75% зарплаты... Мы бы не отказались».

После сказанного Жозе рассмеялся.