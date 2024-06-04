«Найди себе того, кто будет целовать тебя также страстно, как Алаба». Болельщики отмечают страстную натуру австрийца💋
Давид Алаба пропустил большую часть сезона из-за травмы передней крестообразной связки, но он попал в центр внимания, когда «Реал Мадрид» праздновал победу в Лиге чемпионов.
Австриец расцеловал игроков «Реала», в частности Тони Крооса и Луку Модрича. Эти фотографии стали вирусными в социальных сетях:
Модрич, похоже, был не очень доволен удушающим захватом и поцелуем Алабы
А Тони не возражал.
Болельщики в X не могли не посмеяться над таким проявлением чувств со стороны Алабы.
💬«Я уже несколько раз видел, как Алаба целовал одноклубников».
💬«Алаба поцеловал Крооса дважды за вечер».
💬«Найди себе того, кто будет целовать тебя также страстно, как Алаба».
💬«Хотел бы, чтобы у меня была девушка, которая целовала бы меня, как Алаба Крооса».