«Найди себе того, кто будет целовать тебя также страстно, как Алаба». Болельщики отмечают страстную натуру австрийца💋

Давид Алаба пропустил большую часть сезона из-за травмы передней крестообразной связки, но он попал в центр внимания, когда «Реал Мадрид» праздновал победу в Лиге чемпионов.

Австриец расцеловал игроков «Реала», в частности Тони Крооса и Луку Модрича. Эти фотографии стали вирусными в социальных сетях:

Модрич, похоже, был не очень доволен удушающим захватом и поцелуем Алабы

А Тони не возражал.

Болельщики в X не могли не посмеяться над таким проявлением чувств со стороны Алабы.

💬«Я уже несколько раз видел, как Алаба целовал одноклубников».

💬«Алаба поцеловал Крооса дважды за вечер».

💬«Найди себе того, кто будет целовать тебя также страстно, как Алаба».

💬«Хотел бы, чтобы у меня была девушка, которая целовала бы меня, как Алаба Крооса».