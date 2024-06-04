Столько эмоций на этом фото: Дани Карвахаль поделился очень личным кадром с празднования Десимоквинты

После празднования Десомоквинты осталось множество ярких историй и кадров. Одним из таких поделился Дани Карвахаль – латераль стал одним из главных героев финала на «Уэмбли», открыв счет в ворота «Боруссии» и выиграв уже шестой кубок Лиги чемпионов. Во время шествия картежа «Мадрида» к площади Сибелес отец Дани, служащий в полиции, сопровождал автобус на коне.

Дани Карвахаль поделился особенным для него кадром в Инстаграме.

«Я очень горд, что смог разделить этот невероятный момент с тобой. Ты на лошади после стольких лет, чтобы поздравить меня – это невероятно. Твои внуки будут помнить об этом всю жизнь, на этом фото столько эмоций. Папа, ты лучший! Спасибо, что научил меня истинному значению безусловной любви, научил ценить усилия и самопожертвование, и делать счастливыми тех, кого я люблю. Я люблю тебя всем сердцем».