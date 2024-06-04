Дэвид Алаба войдет в тренерский штаб сборной Австрии

Давид Алаба все-таки будет на Евро! Игрок «Мадрида» войдет в тренерский штаб сборной Австрии и будет на турнире вместе с командой. Сегодня он прибыл в расположение сборной, которой предстоит борьба в одной из самых тяжелых групп – с Нидерландами, Францией и Польшей.

Алаба продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок левого колена, которое получил в декабре. Ожидается, что на поле Давид сможет вернуться только в начале будущего сезона. Однако, не сомневаемся, что капитан и лидер обороны австрийцев будет полезен в тренерском штабе Ральфа Рангника на чемпионате Европы.