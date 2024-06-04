Не Мбаппе единым: вспоминаем всех французов в истории «Реала»

Килиан Мбаппе – официально новый игрок мадридского «Реала». Килиан подписал контракт с клубом на 5 лет и пополнил обширный список французов, выступавших в «Мадриде».

На сегодняшний день в команде четверо представителей Франции – Менди, Камавинга, Тчуамени и Мбаппе. Но история «Реала» помнит еще много славных имен.

Рене и Хуан Пети (1914-1917)

Рене Пети – выдающийся футболист. Его элегантность и видение игры сделали его кумиром для болельщиков «Мадрида». Его брат Хуан Хосе также играл за «Реал», хотя он был гораздо менее выдающейся фигурой в истории клуба.

Жан Лучано (1950-1951)

Жан был одним из двух французов, которых Сантьяго Бернабеу подписал в 1950 году, играл на позиции полузащитника.

Луи Хон (1950-1953)

Луи перешел в «Мадрид» в 1950 году вместе с Жаном Лучано, имел репутацию одного из лучших центральных защитников континента того времени.

Раймон Копа (1956-1959)

Копа родился в 1931 году в семье польских иммигрантов. Он стал первым французом, выигравшим Кубок европейских чемпионов и «Золотой мяч».

Люсьен Мюллер (1962-1965)

Мюллер сыграл 92 официальных матча за «Реал» и трижды выиграл чемпионат Испании. В 65-м он подписал контракт с «Барселоной».

Кристиан Карамбе (1998-2000)

После тридцати лет отсутствия французов в команде, «Мадрид» подписал Карамбе в 1998 году за более чем 2 миллиарда песет (около 12,5 миллионов евро на сегодняшний день). Карамбе выиграл две Лиги чемпионов в качестве игрока «Реала»: седьмую и восьмую. В 2000 году он перешёл в «Мидлсбро», а в 2005 году объявил о своём уходе из футбола. В настоящее время он бизнесмен и посол «Реала» в Ла Лиге.

Николя Анелька (1999-2000)

Анелька перешел на «Сантьяго Бернабеу», когда ему было всего 20 лет, и на тот момент он стал самым дорогим приобретения в истории клуба: 35 миллионов евро, непомерная сумма для того времени. Но его характер стал причиной конфликтов в раздевалке под руководством Висенте дель Боске. Всего через год Анелька ушёл в «ПСЖ».

Клод Макелеле (2000-2004)

Макелеле провел 71 матч за сборную Франции и занял второе место на чемпионате мира в 2006 году. В «Реал Мадрид» он прибыл в 2000 году и сразу стал звездой команды. Опорный полузащитник с потрясающей физической подготовкой провел 145 матчей за «Реал», выиграл Лигу чемпионов, дважды чемпионат Испании, Суперкубок Европы и два Суперкубка Испании.

Зинедин Зидан (2001-2006)

Легенда сборной Франции и легенда «Реала». Зизу перешел в Королевский клуб за колоссальные 75 миллионов евро и выиграл с новой командой абсолютно все. А его гол с лета в Глазго не только принес «Мадриду» Новену, но и вошел в историю футбола.

Лассана Диарра (2009-2012)

Летом, когда на «Бернабеу» появились такие игроки, как Криштиану, Бензема, Хаби Алонсо и Кака, Ласс Диарра прибыл из «Портсмута» за 20 миллионов евро. Физический французский полузащитник стал новой «10» «Мадрида», выиграл Ла Лигу, Кубок Короля и Суперкубок Испании, но не оставил о своей игре ярких воспоминаний у болельщиков.

Жюльен Фобер (2009)

Шесть месяцев. Именно столько длилось пребывание Фобера в «Реале» Хуана де Рамоса. Французский правый защитник прибыл в зимнее трансферное окно сезона 2008/09 на правах аренды у «Вест Хэма» и сыграл за мадридскую команду всего 54 минуты.

Рафаэль Варан (2011-2021)

По рекомендации Зинедина Зидана «Реал» вложил в молодого защитника из «Ланса» 11 миллионов евро. Десять лет спустя он покинул «Бернабеу», имея за плечами 360 игр и 18 титулов.

Карим Бензема (2009-2023)

25 титулов, пять побед в Лиге чемпионов, «Золотой мяч» и честь стать вторым лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 354 гола в 684 играх. Это резюме Бензема в «Реале».

Люка Зидан (2018-2020)

В 2019 году средний сын Зидана голкипер Люка дебютировал в стартовом составе на «Сантьяго Бернабеу» в матче чемпионата против «Уэски», который завершился победой «Викингов» со счетом 3–2. В 2020 году после истечения контракта он оказался в «Райо Вальекано», а в 2022 году пополнил ряды «Эйбара».

Тео Эрнандес (2017-2019)

«Мадрид» заплатил «Атлетико» за их кантерано 24 миллиона евро. Тео провел сезон в белой форме, сыграл 23 матча и выиграл Лигу чемпионов в Киеве. Позже он отправился в аренду в «Реал Сосьедад», а летом 2019 года его перевели в «Милан», где он продолжает играть и сегодня.

Альфонс Ареоля (2019-2020)

В 2019 году «Мадрид» взял в аренду воспитанника «ПСЖ», чтобы компенсировать уход Кейлора Наваса и Кико Касильи. Перед Ареоля стояла непростая задача побороться за позицию с Тибо Куртуа, поэтому он сыграл за мадридскую команду всего 9 матчей. Сегодня он является основным вратарем Дэвида Мойеса в «Вест Хэме».

Ферлан Менди (с 2019)

По словам Анчелотти – лучший левый латераль в мире. Менди перешел в «Реал» за 48 млн евро из «Лиона», но пока не реализовал свой потенциал из-за травм.

Эдуардо Камавинга (с 2021 года)

«Мадрид» заполучил самого многообещающего игрока «Ренна» за 35 млн евро, Камавинга – будущее полузащиты Королевского клуба. Его универсальность позволяет ему играть на позиции центрального защитника или даже на позиции левого латераля.

Орельен Чуамени (с 2022 года)

Летом 2022 года «Реал» пополнил состав одним из самых талантливых полузащитников Европы. «Монако» отпустил его в столицу Испании только за 100 млн евро.

Килиан Мбаппе (с 2024 года)

«Реал Мадрид» следил за Мбаппе с 2017 года, когда он еще играл за «Монако». После семи лет мыльной оперы, и нескольких неудачных попыток подписать его, когда в игру вступил даже Эммануэль Макрон, Мбаппе будет носить белое.