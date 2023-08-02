Потрясающий голевой пас Тони Крооса на Винисиуса восхитил юного Джуда Беллингема.

Джуд уже чувствовал, что эта не рядовая передача, когда Винисиус только устремился за мячом. Англичанин начал аплодировать Кроосу.

Бразильский вингер обыграл вратаря и забил единственный мяч мадридского «Реала» в этом матче.

Несмотря на неприятное поражение (3:1), Кроос и Беллингем отлично себя проявили, став одними из лучших игроков этого мачта.

Кажется, что отношения в команде неплохие.