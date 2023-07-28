Беллингем перебрался из дортмундской «Боруссии» в «Реал» и уже забил первый гол за «королевский клуб».

Первым официальным матчем за «Мадрид» для Джуда может стать игра против «Атлетика» в рамках Ла Лиги. Если в этой встрече Анчелотти выпустит полузащитника на поле, англичанин Беллингем будет считаться игроком из ЕС.

Но как такое возможно? Ведь Великобритания, гражданином которой является Джуд, еще в 2020 году вышла из Европейского союза.

Тут все просто. Беллингем – счастливый обладатель двойного гражданства. Полузащитник мог выступать не за сборную Англии, а за национальную команду Республики Ирландии. Бабушка Джуда по отцовской линии – ирландка.

По данным Marca, «Мадрид» собирается воспользоваться этим фактом биографии игрока. Сейчас «королевский клуб» ждет от посольства Ирландии подтверждения того, что паспорт Беллингема действителен, тогда клуб сможет зарегистрировать новичка как игрока из ЕС, пишет Marca.

Это поможет «Реалу» сохранить место для футболистов, у которых нет гражданства стран Евросоюза. В каждой команде Ла Лиги должно быть не более трёх легионеров. В прошлом году бразильцы Родриго, Милитао и Винисиус получили испанское гражданство как раз для того, чтобы в клубе освободились места для легионеров.