Очередной гениальный ход «Лос Бланкос».

Этим летом исполнилась матча Браима Диаса — он вернулся в «Реал» спустя три года аренды в «Милане». The Athletic рассказал о том, как сильно он мечтал об этом моменте.

Диас никак не ожидал, что проведет такой большой срок в Италии, подписывая соглашение на годовую аренду. Его план всегда состоял в том, чтобы вернуться в «Мадрид», чего он, наконец, добился. Игрок заключил с клубом новый четырехлетний контракт и в составе команды своей мечты отправился в предсезонный тур в США, который начнется матчем против «Милана». Почти наверняка дебют Диаса состоится во время встречи с его бывшим клубом.

Браим провел 124 матча за «Милан», забив 18 голов и отдав 15 результативных передач, и стал ключевым игроком итальянской команды. «Россонери» пытались договориться с «Реалом» о выкупе, но этот вариант был исключен. В общей сложности «Реал» получил за полузащитника, купленного за 19 млн. евро, 7.5 млн. евро от «Милана».

Стратегия оказалась удачной и с экономической точки зрения, и со спортивной. Диас достиг больших высот за годы в Италии, а «Мадрид» получил великолепного и опытного молодого игрока.

Несмотря на желание снова выступать в футболке «сливочных» Браим «чувствовал себя как дома» в Милане. Он жил по соседству с Марцело Брозовичем и дружил с Тео Эрнандесом, Саму Кастильеху и Рафаэлем Леао. Диас думал, что, если вернуться в Мадрид не выйдет, то «Милан» мог бы быть единственным альтернативным вариантом, но его приоритетом всегда было возвращение на «Бернабеу».

Он поддерживал связь с некоторыми игроками «Мадрида», в особенности много он общался с Винисиусом и Тибо Куртуа. А после его хороших выступлений за «Милан» руководство «Мадрида» присылало ему сообщения с пожеланиями продолжать в том же духе.

Пока Барим жил в Италии, его семья продолжала жить недалеко от Мадрида. Его отец и агент Суфиэль на протяжении всего периода аренды игрока не менял аватарку своего профиля в WhatsApp — там было фото презентации Браима после возвращения домой из Англии в 2019 году.

Кажется, его возвращение было просто неизбежно.