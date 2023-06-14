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😲 «Ждем Мбаппе. Чем раньше он приедет, тем лучше. Я взволнован на 10 из 10». Родриго всех удивил на пресс-конференции сборной Бразилии

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Нападающий «Реала» Родриго оценил перспективу перехода Килиана Мбаппе в стан королевского клуба.

«Меня очень радует мысль о том, что Мбаппе может приехать в наш клуб, но у него есть контракт, он в Париже, поэтому мы должны уважать это.

Когда ему лучше приехать? Чем раньше, тем лучше, но если Мбаппе не сможет прийти сейчас, то у нас есть другие игроки», - заявил бразилец.

A crucial 2022 for Rodrygo: Stepping up for Real Madrid and earning a World Cup spot with Brazil | Marca

Родриго попросили оценить по шкале от 1 до 10, насколько он рад перспективе увидеть французского нападающего в стане мадридцев. Он ответил: «10».

Похоже, что мадридский клуб уверен в трансфере нападающего, раз уж футболисты открыто обсуждают этот вопрос с журналистами.

2 комментария

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Роман
Мбаппе в Реал. И будет великая битва двух лучших клубов.
Реал - Ман Сити.
+2
-1
+1
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дамьен
А вдруг вытеснит из старта
0
0
0
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