11 комментариев

«Сливочные» привыкли отвечать на поле.

«Руни сказал, что «Сити» уничтожит нас? Они говорили то же самое в прошлом сезоне. Тогда мы выиграли Лигу чемпионов. Это не влияет на нас. Мы и так достаточно мотивированы», − сказал Тони Кроос на предматчевой пресс-конференции.

Ранее экс-игрок «Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что, по его мнению, «Сити» уничтожит «Мадрид», потому что «они находятся на другом уровне».

Хоть «горожане» и кажутся очень эффективными с Эрлингом Холандом в составе, но они, вероятно, также стали более предсказуемыми. В любом случае, «Мадрид» приготовит для них несколько сюрпризов.