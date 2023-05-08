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Руни заявил, что «Сити» уничтожит «Мадрид». Кроос блестяще ответил экс-игроку

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«Сливочные» привыкли отвечать на поле.

«Руни сказал, что «Сити» уничтожит нас? Они говорили то же самое в прошлом сезоне. Тогда мы выиграли Лигу чемпионов. Это не влияет на нас. Мы и так достаточно мотивированы», − сказал Тони Кроос на предматчевой пресс-конференции.

Ранее экс-игрок «Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что, по его мнению, «Сити» уничтожит «Мадрид», потому что «они находятся на другом уровне».

Хоть «горожане» и кажутся очень эффективными с Эрлингом Холандом в составе, но они, вероятно, также стали более предсказуемыми. В любом случае, «Мадрид» приготовит для них несколько сюрпризов.

11 комментариев

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ZA.RMA
«Это не влияет на нас, мы привыкли играть в таких матчах»

Самое точное описание Мадрида, может играть вторым номером, иметь меньше шансов и по игре выглядеть слабее, но 1 момент и вот Мадрид уже в финале)
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Андрей Хенто
Все верно, в Мадриде собраны такие игроки, которые не обращают внимание на разговоры, на давление к которому они так привыкли. Это Сити нужно переживать потому что их считают фаворитом, надеюсь команда завтра покажет свою лучшую игру и добьется положительного результата.
+22
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Alisher Abdullayev
Дед руни что то совсем постарел
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MFORCE
Умничает ))
+4
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Доминатор3000
Ну дома Реал вполне может сыграть на равных.
Сити у Баварии аккуратно играл,с уважением.
Но дома Сити катком прошлись,прям уверенно.
Забили 3,могли и больше.
Завтра будет наверно разогрев.
Сити конечно фаворит,но Реал,уникумы.
За пару минут способны матч перевернуть.
Финалиста предсказывать не нужно,заранее.
Надеюсь,в плане эмоций,будет как в том году.
Удачи командам!
Ждём футбола высшего качества! 😊
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Геннадий Чеботарев
Тони как всегда,коротко и конкретно. ни чего лишнего.
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Бахтияр Молдохметов
Что интересно спрогнозирует на финал Кубка Англии против МЮ?
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Yri Yrov
как же плохо выглядит Руни легенда
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meee meee
Пернул в лужу короче
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mansur_axe
Да Сити вылетал и не только от Реала, Сити по игре явно лучшая команда за после нее десятилетие, Сити умеет в е и характер у нее есть, просто Пеп слишком часто мудрил, я уверен будь там любой другой топ тренер уже было бы несколько ЛЧ, а вот АПЛ могло бы и не быть. Надеюсь Пеп в этом году не станет мудрить.
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ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕНОВ
Руни прав. Нынешний Реал и МанСити - разные уровни. Ну вот хоть сдохни тут!!!
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