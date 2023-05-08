11 комментариев

Руни заявил, что «Сити» уничтожит «Мадрид». Кроос блестяще ответил экс-игроку
«Сливочные» привыкли отвечать на поле.
«Руни сказал, что «Сити» уничтожит нас? Они говорили то же самое в прошлом сезоне. Тогда мы выиграли Лигу чемпионов. Это не влияет на нас. Мы и так достаточно мотивированы», − сказал Тони Кроос на предматчевой пресс-конференции.
Ранее экс-игрок «Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что, по его мнению, «Сити» уничтожит «Мадрид», потому что «они находятся на другом уровне».
Хоть «горожане» и кажутся очень эффективными с Эрлингом Холандом в составе, но они, вероятно, также стали более предсказуемыми. В любом случае, «Мадрид» приготовит для них несколько сюрпризов.
Самое точное описание Мадрида, может играть вторым номером, иметь меньше шансов и по игре выглядеть слабее, но 1 момент и вот Мадрид уже в финале)
Сити у Баварии аккуратно играл,с уважением.
Но дома Сити катком прошлись,прям уверенно.
Забили 3,могли и больше.
Завтра будет наверно разогрев.
Сити конечно фаворит,но Реал,уникумы.
За пару минут способны матч перевернуть.
Финалиста предсказывать не нужно,заранее.
Надеюсь,в плане эмоций,будет как в том году.
Удачи командам!
Ждём футбола высшего качества! 😊