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🎥 Старший сын Марсело оформил покер в ворота «Ателтико»

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Старший сын Марсело – Энцо Алвес забивает один гол за другим. Недавно он оформил покер в составе «Инфантиль А» против «Атлетико». 

Первый тайм Энцо завершил с хет-триком, а во втором забил четвертый мяч. 

Юный футболист вернулся к тренировкам на прошлой неделе, восстановившись после травмы, и с тех пор забил 7 голов в двух последних матчах команды. Помимо вышеупомянутого покера у сына Марсело был хет-три в ворота «Алькалы». В целом на счету у парня 32 гола с начала сезона и 100 голов с тех пор, как он попал в систему «Мадрида» в 2017 году. 

Давайте посмотрим на последнее достижение Энцо в матче с «Атлетико»: 

1 комментарий

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Panni
Ателтико!
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