Юный футболист вернулся к тренировкам на прошлой неделе, восстановившись после травмы, и с тех пор забил 7 голов в двух последних матчах команды. Помимо вышеупомянутого покера у сына Марсело был хет-три в ворота «Алькалы». В целом на счету у парня 32 гола с начала сезона и 100 голов с тех пор, как он попал в систему «Мадрида» в 2017 году.