«Куртуа ничего не должен доказывать». Икер Касильяс выбрал голкипера для «Реала» на финал Лиги чемпионов
Легендарный голкипер «Реала» Икер Касильяс призвал Карло Анчелотти поставить в ворота в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» Андрея Лунина, а не восстановившегося Тибо Куртуа.
Икер Касильяс имеет большой опыт выступлений в важнейших матчах «Мадрида» - испанский голкипер трижды выигрывал Лигу чемпионов в составе Королевского клуба, а теперь вызвался помочь Карло Анчелотти решить сложный вопрос.
«Я думаю, что Лунин должен продолжить защищать ворота «Мадрида» в финале. Куртуа не обязан кому-то что-то доказывать. Он снова будет лучшим голкипером в мире, но он только недавно восстановился. А Лунин доказал, что ему можно доверять», - отметил Икер.
25-летний Андрей Лунин сыграл важную роль в текущем сезоне «сливочных»: в двух матчах Лиги чемпионов из восьми ему удалось сохранить ворота «сухими», он стал героем послематчевой серии пенальти с «Манчестер Сити».
31-летний Тибо Куртуа пропустил весь сезон, вернувшись на поле в прошедшем матче «Мадрида» с «Кадисом».
С другой стороны лучший голкипер Куртуа, но там длительный перерыв был.
До 1 июня ещё время есть. Может и Куртуа в финале увидим.
В плане духа, который команда приобрела и с каким идёт по ходу турнира, то тогда Лунина. В общем выбор не простой ждёт.
Это вообще не аргумент в выборе. При подходящей ситуации в матче, выпустят в концовке и станет числиться в победителях, не проблема.