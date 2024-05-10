Эндрик празднует свой гол, как Кинг-Конг - соперникам это не нравится

Забив гол в ворота уругвайского «Ливерпуля», Эндрик отметил его в стиле Кинг-Конга, что уже стало его визитной карточкой.

Игрокам «Ливерпуля», видимо, не понравилось чрезмерная радость 17-летнего парня, и они затеяли потасовку.

К счастью, игроки «Палмейраса» моментально начали защищать Эндрика.

«Палмейрас» обыграл «Ливерпуль» со счетом 5:0. В этом сезоне он забил четыре гола и сделал две результативные передачи в 18 матчах за бразильскую команду

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Этим летом форвард перейдет в «Реал Мадрид».