Куртуа является фаворитом на выход в «основе» «Реала» в финале Лиги чемпионов
Тибо Куртуа является «фаворитом» на выход в стартовом составе в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», сообщает The Athletic.
Несмотря на длительное восстановление бельгийца после травмы, «Реал» по-прежнему считает его лучшим вратарем в мире. Если 31-летний футболист будет в хорошей форме, «сливочные» смогу рассчитывать на него в самой важной игре сезона.
На самом деле, это всегда было идеей тренерского штаба, хотя они и впечатлены результатами Андрея Лунина.
В любом случае окончательное решение о том, кто именно выйдет в стартовом составе против «Боруссии», еще не принято.
В этом сезоне Лунин пропустил 28 голов в 30 матчах за «Реал Мадрид», сохранив ворота «сухими» 12 раз. Куртуа сыграл только один раз в этом сезоне, дома против «Кадиса», но тоже произвел впечатление.
Кто на ваш взгляд должен защищать ворота «Мадрида» в финале Лиги чемпионов 1 июня? Пишите в комментариях.
Я читал автобиографию Анчелотти, он думал, выпускать ли ему Индзаги на финал против Ливерпуля в 2007 году. Логические доводы не убедили Карлетто, и он стал искать какой-то метафизический знак в пользу Индзаги. Не знаю, каким образом, но он все-таки увидел что-то, что убедило его выпустить Индзаги и он не прогадал. Не удивлюсь, если и тут будет что-то подобное.