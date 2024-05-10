Куртуа является фаворитом на выход в «основе» «Реала» в финале Лиги чемпионов

Тибо Куртуа является «фаворитом» на выход в стартовом составе в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», сообщает The Athletic.

Несмотря на длительное восстановление бельгийца после травмы, «Реал» по-прежнему считает его лучшим вратарем в мире. Если 31-летний футболист будет в хорошей форме, «сливочные» смогу рассчитывать на него в самой важной игре сезона.

На самом деле, это всегда было идеей тренерского штаба, хотя они и впечатлены результатами Андрея Лунина.

В любом случае окончательное решение о том, кто именно выйдет в стартовом составе против «Боруссии», еще не принято.

В этом сезоне Лунин пропустил 28 голов в 30 матчах за «Реал Мадрид», сохранив ворота «сухими» 12 раз. Куртуа сыграл только один раз в этом сезоне, дома против «Кадиса», но тоже произвел впечатление.

Кто на ваш взгляд должен защищать ворота «Мадрида» в финале Лиги чемпионов 1 июня? Пишите в комментариях.