Флорентино Перес лично поздравил игроков «Реала» с выходом в финал ЛЧ📹

Болельщики на «Мадрида» пережили еще одну незабываемую ночь на «Сантьяго Бернабеу». Их команда выбила «Баварию» из полуфинала Лиги чемпионов на последних минутах ответного матча и в шестой раз за последние 11 лет вышла в финал турнира.

Президент клуба Флорентино Перес не мог пропустить праздник в раздевалке после окончания игры и спустился, чтобы лично поздравить каждого футболиста и тренерский штаб.

Решающая битва с «Боруссией» состоится 1 июня на «Уэмбли».