😱 Похоже, в семье Эндрика есть серьезные проблемы. Габриэли Миранда соврала о своем возрасте в эфире ток-шоу, сидя рядом с будущей свекровью. Ее реакция 🤦‍♀️

17-летний Эндрик уже успел примерить футболку сборной Бразилии и подписать контракт с мадридским «Реалом». Через два месяца юноше предстоит переезд в Европу, но вырисовывается новая проблема - его девушка.

Похоже, что внутри семьи бразильского вундеркинда есть разлад, касательно 20-летней Габриэли Миранды.

Во время одного из ток-шоу, посвящённом Эндрику, ведущий спросил, сколько лет Миранде. Точнее: «Тебе тоже 17?» Девушка решила, что стоит немного приврать, сказав: «Да».

Самое интересное - реакция Синтии (мамы Эндрика).

Возможно, это преувеличение. Но ещё один забавный эпизод говорит об обратном. Мама футболиста выложила в соцсетях общее фото, сделанное по окончании шоу. Только вот невесту сына она решила вырезать со снимка.

Напомним, Эндрик планирует жениться на Габриэли до переезда в Мадрид. Ожидается, что юноша присоединится к «Реалу» через два месяца.