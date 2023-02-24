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Стальные нервы: Карим Бензема смог успокоить одноклубников, когда «Реал» проигрывал «Ливерпулю» 2:0

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В минувший вторник «Реал Мадрид» обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Хотя начало поединка получилось для команды Карло Анчелотти неудачным: всего на 14-й минуте матча «сливочные» проигрывали 2:0, многие решили, что исход матча уже ясен.

Но Карим Бензема знал, что это не так и нужно просто подбодрить команду. Он знал, что они могут изменить ситуацию.

На кадрах видно, как Карим успокаивает товарищей:

Всего через семь минут Винисиус забил первый гол. В итоге команда Карло Анчелотти совершила еще один невероятный камбэк в Лиге чемпионов (2:5).

17 комментариев

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VuNePonimaete
Ответ Азиз Ибодуллаев
Алаба?
Его свободным агентом взяли, но он хоть очень позитивный для раздевалки чел, но имхо, на роль лидера для молодых не тянет. И Рюдигер тоже. Я больше имею ввиду таких игроков, как Каземиро
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blaugrano
Ответ Марик Кармов
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Akosha Akbarov
Ответ Азиз Ибодуллаев
Алаба?
Если что он беспланто пришел ?
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Iamliam
Он просто показал им свой сломанный палец и сказал: Хотите так же? Тогда давайте побеждать!
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Марик Кармов
Ответ VuNePonimaete
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Спасибо большое
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Азиз Ибодуллаев
Ответ VuNePonimaete
Вот для этого и нужны такие опытные игроки как Карим. Не нравится, что клуб покупает исключительно молодых, после ухода легенд-старичков не очень хорошо будет, если только молодняк останется, нужны и деды, для баланса в первую очередь
Алаба?
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VuNePonimaete
Ответ Марик Кармов
Кто подскажет почему матч ТВ на Ютубе больше обзоры не делает ? Негде посмотреть обзоры матчей еврокубков
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Иннокентий Петров
Ответ Марик Кармов
Кто подскажет почему матч ТВ на Ютубе больше обзоры не делает ? Негде посмотреть обзоры матчей еврокубков
Санкции
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VuNePonimaete
Вот для этого и нужны такие опытные игроки как Карим. Не нравится, что клуб покупает исключительно молодых, после ухода легенд-старичков не очень хорошо будет, если только молодняк останется, нужны и деды, для баланса в первую очередь
+1
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+1
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Марик Кармов
Ответ Мохмад Курбанов
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Благодарю, всем спасибо кто ответил
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мохмад Курбанов
Ответ Марик Кармов
Кто подскажет почему матч ТВ на Ютубе больше обзоры не делает ? Негде посмотреть обзоры матчей еврокубков
Они на RUTUBE перешли
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Максимов
Ответ Марик Кармов
Кто подскажет почему матч ТВ на Ютубе больше обзоры не делает ? Негде посмотреть обзоры матчей еврокубков
У меня тоже такой вопрос
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
T S
Ответ Марик Кармов
Кто подскажет почему матч ТВ на Ютубе больше обзоры не делает ? Негде посмотреть обзоры матчей еврокубков
На Rutube можно посмотреть. Теперь там основной канал Матч ТВ
+2
0
+2
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Отшельник///
Ответ Марик Кармов
Кто подскажет почему матч ТВ на Ютубе больше обзоры не делает ? Негде посмотреть обзоры матчей еврокубков
МАТЧ отказался от ведения канала на Ютуб из-за политики площадки
0
0
0
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Андрей Хенто
Чувствовалось, что Мадрид играл с запасом, очень сильный матч в исполнении команды.
+1
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Марик Кармов
Кто подскажет почему матч ТВ на Ютубе больше обзоры не делает ? Негде посмотреть обзоры матчей еврокубков
+7
0
+7
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Merdan Ataberdiyev
Старый волк
+4
0
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