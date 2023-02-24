17 комментариев

В минувший вторник «Реал Мадрид» обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Хотя начало поединка получилось для команды Карло Анчелотти неудачным: всего на 14-й минуте матча «сливочные» проигрывали 2:0, многие решили, что исход матча уже ясен.

Но Карим Бензема знал, что это не так и нужно просто подбодрить команду. Он знал, что они могут изменить ситуацию.

На кадрах видно, как Карим успокаивает товарищей:

Всего через семь минут Винисиус забил первый гол. В итоге команда Карло Анчелотти совершила еще один невероятный камбэк в Лиге чемпионов (2:5).