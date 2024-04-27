Гюлер - герой матча с «Сосьедадом»: не только забил победный, но и сделал лучший финт недели

Ламин Ямаль, слабо повторить?

Арда Гюлер забил в 1-м матче в стартовом составе за «Реал» в Ла Лиге в 19 лет и 61 день. Это второй показатель среди игроков мадридского клуба в ХХI веке. Хавбек поразил ворота «Сосьедада» (1:0) в игре 33-го тура.

Рекорд принадлежит Родриго, который забил в первом матче в старте за «Реал» в Примере, когда ему было 18 лет и 294 дня. Третий результат у Джуда Беллингема, отличившегося в 20 лет и 44 дня.

Помимо гола Гюлер также отметился шикарным финтом в середине второго тайма, который несколько минут смаковали режиссеры трансляции.