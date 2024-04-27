Как же крут Перес - прилетел в США, чтобы поддержать Луку Дончича в плей-офф НБА🏀🏀🏀

Отношения как у отца с сыном.

Дончич выступал за «Реал» с 2015 по 2018 годы. Свой первый профессиональный контракт он подписал в 13 лет, в 16 попал в основной состав команды, а дебютировал 30 апреля 2015 года, став самым молодым игроком в составе «Реала» в чемпионате Испании в возрасте 16 лет, 2 месяцев и 2 дней.

Флорентино прилетел на 3-й матч серии с «Клипперс».

Это явно замотивировало Луку - его команда победила, а он стал самым результативным игроком «Далласа» - 22 очка. Теперь его команда ведет в серии 2-1.