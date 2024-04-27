Рюдигер - главный балагур «Реала»: перед класико пытался напугать полицейского, но чудил и раньше - даже на поле!

Антонио - очень раскрепощенный парень.

Перед недавним матчем с «Барселоной» 31-летний защитник попытался напугать полицейского - он сделал это во время выхода на разминку.

Рюдигер решил разыграть полицейского, охранявшего раздевалку «Реала». Игрок выскочил на него и попытался напугать. Сотрудник отреагировал на это улыбкой. После матча Рюдигер подарил ему игровую футболку.

Видео инцидента стало вирусным, а также стало поводом вспомнить другие чудачества немецкого защитника (про бег в матче с Японией все помнят и так).