Кубо заявил, что арбитр ошибочно отменил его гол в ворота «Мадрида». Тчуамени ответил на слова японца одним эмодзи

«Мадрид» с минимальным счетом 1:0 обыграл «Сосьедад» в 33-м туре Ла Лиги. Автором единственного гола стал Арда Гюлер . Турок стал вторым самым молодым футболистом «королевского клуба», которому удалось забить, впервые выйдя в стартовом составе «сливочных» на матч Ла Лиги в 21 веке.

Но встреча могла бы закончиться ничьей, если бы на 32-й минуте арбитр засчитал гол Кубо. Судья решил, что Барренечеа перед тем, как отдать голевую на японца, ударил по ноге Тчуамени. Мяч в ворота Аррисабалаги был отменен после просмотра видеоповтора.

«Сосьедад» такой расклад не устроил. После матча в беседе с прессой Кубо осудил решение арбитра:

«Любой, кто смотрел матч, понимает, что мы заслуживали победы. Я забил гол, у нас было два или три шанса. Им повезло. Барренечеа собирался отобрать мяч. Могу сказать, что игрок [Тчуамени], который потерял мяч, проспал. В Лиге чемпионов этот гол точно бы не отменили».

Movistar Plus поделилось комментарием Такефусы в своих соцсетях. На публикацию отреагировал Тчуамени.

В комментариях он оставил лишь один эмодзи, напоминающий фирменный взгляд Анчелотти: «🤨».

Главный тренер «Сосьедада», Иманоль Альгуасиль, был краток: «Я согласен со словами Кубо. Судьи? Предпочитаю не говорить о судействе».

А как вы считаете, верное ли решение принял арбитр, отменив гол Кубо?