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Винисиус сегодня проведет свой 200-й матч за «Реал». Лишь две легенды клуба сыграли столько в более раннем возрасте

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Винисиус проведет свой 200-й матч за «Реал», если сегодня вечером сыграет против «Валенсии». 

Бразилец станет самым молодым игроком неиспанского происхождения, сыгравшим 200 матчей за «Реал».

С учетом испанцев Вини станет третьим самым молодым игроком, сыгравшим 200 матчей за «Реал».

Единственными двумя игроками, которые достигли рекорда в более раннем возрасте, являются Рауль и Икер Касильяс.

В свои 22 года Вини провел 199 матчей за «Лос-Бланкос», забив 48 голов и отдав 49 ассистов.

5 комментариев

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Нефанатик
Ждём промахов с двух троих метров и идиотскую улыбку после них.
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Нефанатик
Было бы здорово если бы это был его последний матч за Реал
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corazón blanco
В неплохой компании находится Винисиус, среди Рауля и Икера Касильяса. Надеюсь юбилейный матч проведёт на высоком уровне, удачи! Главное, чтобы реализация не хромала.
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DanissimoElMagic
Красавчик!
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ARIGAMI ARIGAMI
Нееееееет. Гарантированные минус три очка
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