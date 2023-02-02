Винисиус сегодня проведет свой 200-й матч за «Реал». Лишь две легенды клуба сыграли столько в более раннем возрасте
Винисиус проведет свой 200-й матч за «Реал», если сегодня вечером сыграет против «Валенсии».
Бразилец станет самым молодым игроком неиспанского происхождения, сыгравшим 200 матчей за «Реал».
С учетом испанцев Вини станет третьим самым молодым игроком, сыгравшим 200 матчей за «Реал».
Единственными двумя игроками, которые достигли рекорда в более раннем возрасте, являются Рауль и Икер Касильяс.
В свои 22 года Вини провел 199 матчей за «Лос-Бланкос», забив 48 голов и отдав 49 ассистов.
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