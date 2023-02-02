Винисиус сегодня проведет свой 200-й матч за «Реал». Лишь две легенды клуба сыграли столько в более раннем возрасте

Винисиус проведет свой 200-й матч за «Реал», если сегодня вечером сыграет против «Валенсии».

Бразилец станет самым молодым игроком неиспанского происхождения, сыгравшим 200 матчей за «Реал».

С учетом испанцев Вини станет третьим самым молодым игроком, сыгравшим 200 матчей за «Реал».

Единственными двумя игроками, которые достигли рекорда в более раннем возрасте, являются Рауль и Икер Касильяс.