Кака уверен в Беллингеме. Объяснил, почему он возьмет «Золотой мяч»

Кака осыпал Джуда Беллингема невероятным игроком, который способен выиграть «Золотой мяч». «Беллингем невероятен», – уверен бразилец.

«Он очень, очень хороший игрок. Он молод, но на поле очень зрелый. Он очень хорошо читает игру и не выглядит нервным, чего можно было бы ожидать в этом возрасте.

Он далеко пойдет и наверняка будет бороться за звание лучшего игрока года в этом сезоне, а также за «Золотой мяч».

В прошедшем клубном сезоне Джуд выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов, забив 23 мяча.