Фанаты назвали идеальный состав на сезон 23/24 с новыми крайними защитниками – Карвахаля больше нет

Если последние недели нас чему-то и научили, так это тому, что «Реал Мадрид» остро нуждается в усилении состава следующим летом, поскольку необходимо укрепить несколько позиций.

Фанаты считают, что первостепенной задачей клуба должно быть укрепление флангов обороны.

«Надеюсь, мы сможем купить Дэвиса, он и Вини слева уничтожат всех», — пишут они.

«А с другой стороны, нам нужны Хакими или Джеймс, они с Родриго будут фантастическими. Карвахаль всегда травмирован, и Анчелотти сейчас не даст Тобиасу шанса.

«Нам также нужен такой полузащитник, как Беллингем , когда Кроос или Модрич уходят, наша полузащита мертва.

«Нам нужно заменить Азара, Асенсио и Васкеса более молодыми, более голодными левыми и правыми вингерами. И запасной вариант для Бензема или такого игрока, как Холанд/Мбаппе, который займет стартовое место Бензема».

Вот так может выглядеть новый состав: