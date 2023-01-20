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Фанаты назвали идеальный состав на сезон 23/24 с новыми крайними защитниками – Карвахаля больше нет

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Если последние недели нас чему-то и научили, так это тому, что «Реал Мадрид» остро нуждается в усилении состава следующим летом, поскольку необходимо укрепить несколько позиций. 

Фанаты считают, что первостепенной задачей клуба должно быть укрепление флангов обороны. 

«Надеюсь, мы сможем купить Дэвиса, он и Вини слева уничтожат всех», — пишут они.

«А с другой стороны, нам нужны Хакими или Джеймс, они с Родриго будут фантастическими. Карвахаль всегда травмирован, и Анчелотти сейчас не даст Тобиасу шанса.

«Нам также нужен такой полузащитник, как Беллингем , когда Кроос или Модрич уходят, наша полузащита мертва.

«Нам нужно заменить Азара, Асенсио и Васкеса более молодыми, более голодными левыми и правыми вингерами. И запасной вариант для Бензема или такого игрока, как Холанд/Мбаппе, который займет стартовое место Бензема».

Вот так может выглядеть новый состав:

Реал Мадрид: Куртуа; Джеймс, Рюдигер, Алаба, Дэвис; Тчуамени, Кроос, Беллингем; Родриго, Бензема, Винисиус. 

6 комментариев

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-Real-ist-
Защита укомплектована.
Если кого-то и будут подписывать,то свободных агентов или на перспективу,но никак не за 100+
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4burek
нужен Гвардиол точно, Дэвис, Беллингем и Осимхен неплох, а из кастильи взять паса, аррибаса и тобиаса подтягивать, с Асенсио и Себой продлить!!
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Эльдар Сулейманов
Какой школьник это запостил
+1
0
+1
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Raul14
Вот состав который я хочу видеть на следующий сезон:
Вини Нкунку Родриго

Беллингем Орельен Вальверде

Дэвис Алаба Милитао Тобиас.

. Куртуа
0
-1
-1
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Адам Ашалмагомедов
Где вальверде для кого он старается неуважительно
+4
0
+4
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Геннадий Чеботарев
Это бред идиота.
+3
0
+3
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