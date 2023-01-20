Фанаты назвали идеальный состав на сезон 23/24 с новыми крайними защитниками – Карвахаля больше нет
Если последние недели нас чему-то и научили, так это тому, что «Реал Мадрид» остро нуждается в усилении состава следующим летом, поскольку необходимо укрепить несколько позиций.
Фанаты считают, что первостепенной задачей клуба должно быть укрепление флангов обороны.
«Надеюсь, мы сможем купить Дэвиса, он и Вини слева уничтожат всех», — пишут они.
«А с другой стороны, нам нужны Хакими или Джеймс, они с Родриго будут фантастическими. Карвахаль всегда травмирован, и Анчелотти сейчас не даст Тобиасу шанса.
«Нам также нужен такой полузащитник, как Беллингем , когда Кроос или Модрич уходят, наша полузащита мертва.
«Нам нужно заменить Азара, Асенсио и Васкеса более молодыми, более голодными левыми и правыми вингерами. И запасной вариант для Бензема или такого игрока, как Холанд/Мбаппе, который займет стартовое место Бензема».
Вот так может выглядеть новый состав:
Реал Мадрид: Куртуа; Джеймс, Рюдигер, Алаба, Дэвис; Тчуамени, Кроос, Беллингем; Родриго, Бензема, Винисиус.
Если кого-то и будут подписывать,то свободных агентов или на перспективу,но никак не за 100+
Вини Нкунку Родриго
Беллингем Орельен Вальверде
Дэвис Алаба Милитао Тобиас.
. Куртуа