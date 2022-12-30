📸 2022 год «Реала» в 12 фото: подвиг Бензема в ЛЧ, 35-й титул Ла Лиги, прощание с Марсело и Каземиро
«Реал» провел еще один насыщенный год с четырьмя трофеями.
Вот 12 фотографий, которые определили наш 2022 год:
Разве может быть лучшее начало года, чем выиграть 12-й титул Суперкубка Испании?
Карим Бензема празднует хет-трик против «ПСЖ» с Вини.
Поражение в Эль-Класико на Бернабеу со счетом 0:4. Да, мы проиграли, но это только сделало нас сильнее. Кроме того, именно «Мадрид» завершил сезон на 13 очков впереди «Барсы».
Карим заставил болельщиков «Стэмфорд Бридж» замолчать, сделав еще один хет-трик в Лиги чемпионов.
Самая дикая игра. У всех было ощущение, что все кончено.
«Реал» против «Манчестер Сити». Полуфинал ЛЧ. Холодная паненка от Карима.
35-й титул Ла Лиги. Это лучшее фото года.
«Величайшее трио полузащитников в истории футбола».
Марсело попрощался с болельщиками.
Уход Каземиро. Карло даже прослезился.
Легендарное фото.
❓ Какой ваш любимый момент «Мадрида» в этом году?
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