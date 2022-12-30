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📸 2022 год «Реала» в 12 фото: подвиг Бензема в ЛЧ, 35-й титул Ла Лиги, прощание с Марсело и Каземиро

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«Реал» провел еще один насыщенный год с четырьмя трофеями.

Вот 12 фотографий, которые определили наш 2022 год:

 
Разве может быть лучшее начало года, чем выиграть 12-й титул Суперкубка Испании?
 
 
Карим Бензема празднует хет-трик против «ПСЖ» с Вини. 
 
 
Поражение в Эль-Класико на Бернабеу со счетом 0:4. Да, мы проиграли, но это только сделало нас сильнее. Кроме того, именно «Мадрид» завершил сезон на 13 очков впереди «Барсы».
 
 
Карим заставил болельщиков «Стэмфорд Бридж» замолчать, сделав еще один хет-трик в Лиги чемпионов. 
 
 
Самая дикая игра. У всех было ощущение, что все кончено. 
 
 
«Реал» против «Манчестер Сити». Полуфинал ЛЧ. Холодная паненка от Карима.
 
 
35-й титул Ла Лиги. Это лучшее фото года. 
 

«Величайшее трио полузащитников в истории футбола». 

 
Марсело попрощался с болельщиками.
 
 
Уход Каземиро. Карло даже прослезился.
 

Легендарное фото.

❓ Какой ваш любимый момент «Мадрида» в этом году? 

3 комментария

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Mustang Shelby
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Отличный год получился у реала, а вот у барсуков к сожалению нет
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corazón blanco
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Великолепный год, очень много ярких моментов. Всех мадридистов с Наступающим новым Годом!
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белошип
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Шикарный год получился конечн,надеюсь и в следующем году как минимум ЛЛ,КИ и СКИ зацепим)
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