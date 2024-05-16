Осенью 2023 года Эден Азар завершил карьеру - в этом месяце «Реал» заплатит за него дополнительные 5 миллионов евро «Челси». Что?!!😱

Чудеса договорной работы из Лондона.

По данным The Telegraph, несмотря на досрочное расторжение контракта Азара с «Реалом» в конце прошлого сезона, условия перехода бельгийца из «Челси» остаются в силе.

Таким образом, за выход «Реала» в финал Лиги чемпионов в этом сезоне «синие» получат бонус в размере около 5 млн фунтов.

Эден Азар перешел в «Реал» из «Челси» летом 2019 года за 115 миллионов евро без учета бонусов.

В октябре 2023-го, через несколько месяцев после досрочного расторжения контракта с мадридским клубом, бельгиец объявил о завершении карьеры.