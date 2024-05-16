«Сити» пытается перехватить ключевого тренера «Реала», а тот решил устроить игрокам «предсезонку» перед финалом ЛЧ
Антонио Пинтус знает свое дело.
По данным Libertad Digital, английский клуб сделал тренеру «Реала» по физподготовке «невероятное предложение», подробности которого на данный момент неизвестны.
Утверждается, что в приглашении Пинтуса заинтересованы главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола и его ассистенты Хуанма Лильо и Карлос Висенс.
Пинтус вошел в тренерский штаб Карло Анчелотти в «Реале» в 2021 году. Ранее он работал в мадридском клубе с 2016 по 2019 год.
Пинтус пока не принял решение покинуть Мадрид, зато уже начал готвоить команду к финалу ЛЧ - перед решающим матчем с «Боруссией» игроков ждет фирменное мини-предсезонка от Антонио.