Лучший игрок, тренер и президент: Golden Boy осыпал наградами «Реал Мадрид»

Итальянское издание Tuttosport осыпало наградами «Реал Мадрид» за достижения в прошлом сезоне. Пусть приз Лучшему молодому игроку достался Гави из «Барселоны», зато Флорентино Перес был признан Лучшим президентом года, Карло Анчелотти – Лучшим тренером, а Карим Бензема – Лучшим игроком.

Среди членов жюри премии были такие легенды, как Лоттар Маттеус, Эдвин ван дер Сар, Христо Стоичков, Самюэль Это и Павел Недвед.

«Для меня большая честь получить такую почетную награду. Прошлый сезон получился волшебным, мы запомним его навсегда, потому что он стал одним из самых успешных в нашей истории», - заявил Флорентино Перес, который принял делегацию итальянского издания в Вальдебебас.