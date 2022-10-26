Родриго побил рекорд Рауля в матче с «Лейпцигом»

Родриго смягчил поражение «Мадрида» в матче с «Лейпцигом»: бразилец спровоцировал пенальти и реализовал его на последних минутах матча, сделав итоговый счет 3:2.

С этим пенальти Родриго побил рекорд, принадлежащий Раулю. Теперь бразилец – самый молодой игрок в истории «Мадрида», реализовавший 11-метровый удар в официальном матче международного уровня.

Родриго (21 год и 289 дней) обошел Рауля, который забивал пенальти в Лиге чемпионов киевскому «Динамо» 14 марта 2000, когда ему было 22 года и 261 день.

Вчерашний пенальти в ворота «Лейпцига» - второй для Родриго в этом сезоне. Ранее он реализовал 11-метровый удар в класико в концовке матча.